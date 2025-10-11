10月11日、東京競馬場で行われた2歳重賞、サウジアラビアロイヤルカップ（G3・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、エコロアルバの豪快な差し切りが決まった。道中ポツンと最後方からの競馬で、直線では素晴らしい伸びを発揮した。1番人気に支持されていたゾロアストロは伸びを欠き3着まで。

サウジアラビアRC、勝利ジョッキーコメント

1着 エコロアルバ

坂井瑠星騎手

「ゲート出たなりで考えようかなと思っていたんですけど、思ったより出ませんでした。前が少しごちゃごちゃしていたので、気にせず走っていました。（折り合い面は）ちょっと進んで行かないぐらいで、逆に不安になる感じだったんですけど、一生懸命追っていました。直線向いて少し反応が鈍かったんですけど、動き出してからの反応がすごく早くて、エンジンかかった時にはもう勝つなという感じの雰囲気でした。きょう東京のマイルをこなせましたし、1600mは全く問題ないですし、性格も操縦性もいいので、今後が本当に楽しみになる内容でした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月11日、東京競馬場で行われた11R・サウジアラビアロイヤルカップ（G3・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、エコロアルバ（牡2・美浦・田村康仁）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に7番人気のガリレア（牡2・美浦・清水英克）、3着に1番人気のゾロアストロ（牡2・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:33.8（良）。

サウジアラビアRC・エコロアルバと坂井瑠星騎手

モズアスコット産駒

坂井瑠星騎乗の2番人気、エコロアルバの豪快な差し切りが決まった。道中はポツンと最後方からの競馬に。1番人気のゾロアストロも後方2番手と、上位人気は揃って後方の競馬になった。終始離れた最後方で進めて直線勝負に。エンジンのかかりが遅く、坂を駆け上がってから勢いがつくと、あっという間にライバルを飲み込んだ。鮮やかな差し切りで重賞初制覇、デビュー2連勝となっている。1番人気に支持されたゾロアストロは3着に敗れている。

エコロアルバ 2戦2勝

（牡2・美浦・田村康仁）

父：モズアスコット

母：スターアクトレス

母父：フレンチデピュティ

馬主：原村正紀

生産者：藤原牧場

【全着順】

1着 エコロアルバ 坂井瑠星

2着 ガリレア 杉原誠人

3着 ゾロアストロ C.ルメール

4着 マーゴットブロー 荻野極

5着 チュウワカーネギー 北村友一

6着 ユウファラオ 丸山元気

7着 アスクエジンバラ 岩田康誠

8着 ニシノエースサマ 三浦皇成