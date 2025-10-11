10月13日（祝月）に盛岡競馬場で行われる、南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）の枠順は下記の通り。この時期恒例の交流G1南部杯。JRAからは7頭、ダートのトップホースが集結する。JBC、暮れのG1などへも続いていく重要な交流G1。安定感抜群のサンライズジパング、経験豊富なウィルソンテソーロ、初ダートのシックスペンス、海外を転戦していたリメイク、交流3連勝中のシャマルなど豪華メンバー。地方からもイグナイター、南関三冠馬のミックファイアなど中央、地方ともにオールスターな顔ぶれとなっている。

【名古屋グランプリ】サンライズジパングが重賞3勝目…高知シンメデージーは2着

豪華メンバー揃う

1枠1番

リメイク

牡6・57.0・矢野貴之

新谷功一・栗東

1枠2番

ヘリオス

せん9・57.0・山本政聡

千葉幸喜・岩手

2枠3番

スプラウティング

せん6・57.0・塚本涼人

酒井仁・岩手

2枠4番

ゼットセントラル

せん9・57.0・菅原辰徳

菅原右吉・岩手

3枠5番

ミックファイア

牡5・57.0・山本聡哉

渡辺和雄・大井

3枠6番

イグナイター

牡7・57.0・笹川翼

新子雅司・兵庫

4枠7番

シャマル

牡7・57.0・石川倭

松下武士・栗東

4枠8番

レライタム

せん4・57.0・高橋悠里

伊藤和忍・岩手

5枠9番

エコロクラージュ

牡6・57.0・小牧太

保利良平・兵庫

5枠10番

ペプチドナイル

牡7・57.0・藤岡佑介

武英智・栗東

6枠11番

ウィルソンテソーロ

牡6・57.0・川田将雅

高木登・美浦

6枠12番

クラウンプライド

牡6・57.0・吉原寛人

新谷功一・栗東

7枠13番

マイネルアストリア

牡8・57.0・関本玲花

関本浩司・岩手

7枠14番

シックスペンス

牡4・57.0・御神本訓史

国枝栄・美浦

8枠15番

サンエイコンドル

牡6・57.0・高松亮

佐藤浩一・岩手

8枠16番

サンライズジパング

牡4・57.0・武豊

新谷功一・栗東