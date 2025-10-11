【南部杯】武豊サンライズジパングは大外へ…ダートのオールスターが集結
10月13日（祝月）に盛岡競馬場で行われる、南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）の枠順は下記の通り。この時期恒例の交流G1南部杯。JRAからは7頭、ダートのトップホースが集結する。JBC、暮れのG1などへも続いていく重要な交流G1。安定感抜群のサンライズジパング、経験豊富なウィルソンテソーロ、初ダートのシックスペンス、海外を転戦していたリメイク、交流3連勝中のシャマルなど豪華メンバー。地方からもイグナイター、南関三冠馬のミックファイアなど中央、地方ともにオールスターな顔ぶれとなっている。
1枠1番
リメイク
牡6・57.0・矢野貴之
新谷功一・栗東
1枠2番
ヘリオス
せん9・57.0・山本政聡
千葉幸喜・岩手
2枠3番
スプラウティング
せん6・57.0・塚本涼人
酒井仁・岩手
2枠4番
ゼットセントラル
せん9・57.0・菅原辰徳
菅原右吉・岩手
3枠5番
ミックファイア
牡5・57.0・山本聡哉
渡辺和雄・大井
3枠6番
イグナイター
牡7・57.0・笹川翼
新子雅司・兵庫
4枠7番
シャマル
牡7・57.0・石川倭
松下武士・栗東
4枠8番
レライタム
せん4・57.0・高橋悠里
伊藤和忍・岩手
5枠9番
エコロクラージュ
牡6・57.0・小牧太
保利良平・兵庫
5枠10番
ペプチドナイル
牡7・57.0・藤岡佑介
武英智・栗東
6枠11番
ウィルソンテソーロ
牡6・57.0・川田将雅
高木登・美浦
6枠12番
クラウンプライド
牡6・57.0・吉原寛人
新谷功一・栗東
7枠13番
マイネルアストリア
牡8・57.0・関本玲花
関本浩司・岩手
7枠14番
シックスペンス
牡4・57.0・御神本訓史
国枝栄・美浦
8枠15番
サンエイコンドル
牡6・57.0・高松亮
佐藤浩一・岩手
8枠16番
サンライズジパング
牡4・57.0・武豊
新谷功一・栗東