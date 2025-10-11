ミスター東大・ミスSFC…大学コンテスト出場者集結「花束オオカミ」中川紅葉がトップバッター飾る【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】「花束とオオカミちゃんには騙されない」（ABEMA／2023年）に出演し話題を呼んだ女優・中川紅葉が、大学ミスコン・ミスターコンの参加者とともに11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】中川紅葉、美脚際立つミニスカ姿
TGC CAMPUSの公式アンバサダーを務めている中川紅葉は、秋を感じさせるブラウンのセットアップにブルーのシャツを合わせたファッションでこなれ感を演出。ミニスカートからは美しい脚が際立った。
その後、中村匠吾さん（ミスター立教コンテスト2025）と昼間彩花さん（國學院2025）、高岡遼佑さん（ミスター関学2025）と服部琴夏さん（ミスSFC2025）、坂本侑翼さん（東北大2025）と野宮凛さん（ミス関学2025）、増田悠佑さん（ミスター東大コンテスト2025）と田中葵さん（ミス関学2025）がそれぞれペアで出演。ステージトップでは各々の個性が溢れるポージングでアピールし、堂々としたステージを披露した。
また、最後にはアーティストのNOA、ななみが登場。それぞれ首元のリボンが印象的なトップスを着用し、華麗なランウェイで会場を盛り上げた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ミスター東大ら美男美女が北九州に集結
TGC CAMPUSの公式アンバサダーを務めている中川紅葉は、秋を感じさせるブラウンのセットアップにブルーのシャツを合わせたファッションでこなれ感を演出。ミニスカートからは美しい脚が際立った。
その後、中村匠吾さん（ミスター立教コンテスト2025）と昼間彩花さん（國學院2025）、高岡遼佑さん（ミスター関学2025）と服部琴夏さん（ミスSFC2025）、坂本侑翼さん（東北大2025）と野宮凛さん（ミス関学2025）、増田悠佑さん（ミスター東大コンテスト2025）と田中葵さん（ミス関学2025）がそれぞれペアで出演。ステージトップでは各々の個性が溢れるポージングでアピールし、堂々としたステージを披露した。
また、最後にはアーティストのNOA、ななみが登場。それぞれ首元のリボンが印象的なトップスを着用し、華麗なランウェイで会場を盛り上げた。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】