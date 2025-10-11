ミニマル時代にぴったりな【マムート】ウォレットが「Amazonセール」11%OFFとマストバイ案件
【マムート】ウォレットが11%OFF
■マムート エクセロン ウォレット
Amazonセール特価：5195円(11%OFF)
■サムソナイトビジネスバック
Amazonセール特価：2万4727円(14%OFF)
ミニマルなデザインが魅力のビジネスコレクション「XBR2.0(エックスビーアールツーポイントゼロ)」。スクエアシルエットが特徴で、ビジネスシーンに必要な機能を備えている。
■テクシーリュクスビジネスシューズ
Amazonセール特価：5980円(32%OFF)
アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに、カップインナーソールで足裏にフィット。ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮。
■ニューバランスFuelcellHESILOWv2
Amazonセール特価：1万1667円(29%OFF)
HesiLowはフルレングスのFuelCellミッドソールを搭載しており、足のボール部分から放射状に広がる新デザインのトラクションパターンを特徴。レスポンス性に優れたこの軽量シューズは、ゲームで最も素早い選手の急なカット、ストップ、加速から生まれる瞬時のチャンスと、数インチのスペースを活かせるようにデザインされている。
■フォクスセンスビジネスシューズ
Amazonセール特価：6580円(30%OFF)
「スニーカー感覚」で履けるハイブリッド・ビジネスシューズ。外回りでも疲れない！通気性、クッション性に優れ、抗菌効果もある。高コスパ、高評価、当店売れ筋No1！販売累計20万足突破の大人気ビジネスシューズ！
