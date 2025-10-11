既読スルーは、夫からの“別れのサイン”？家出した夫、離婚を考えてしまう【ママリ】
皆さんは、パートナーに離婚を考えたことはありますか？夫婦になっても、他人同士であることは変わらず、性格が合わない部分も一緒にいれば出てきますよね。また、子どもができれば相手の生活力など、気になる部分も増えていくと思います。この記事では、投稿者さんが夫と離婚をするべきか悩む投稿をご紹介します。欠点だらけの夫でも、家族になったからには良い思い出もありますよね。悩ましい状況に皆さんならどう答えを出しますか？
仕事も家事も育児もこなしているという投稿者さんは、性格があっていないと感じる夫が家出がちになり、離婚をほのめかされてるている状況に悩んでいました。
投稿者さんの夫は、、投稿者さんに何らかの不満があり家出をしていますが、その間に子どもの事や家のことを放り出しているので無責任さが気になります。「離婚」を匂わせるだけでなく、関係修復のために頭を冷やしてから話し合うのか、「離婚一択なのか」何らか反応を示してもらえないと投稿者さんも前に進めないです。
性格不一致の夫と離婚するべきか踏みとどまるべきか悩む
長文ですが、旦那との関係をすごく悩んでいるので読んでいただけたら嬉しいです。
共働き夫婦で2歳の子どもがいます。
私はフルタイム週5～6勤務ですが家事育児はほぼ私、一方旦那は仕事が忙しく夜中になったりすることも多く、
日頃から不満が溜まっていました。
旦那はすぐ怒るタイプの人間で(運転中ガン飛ばしたり、お店の人にいちゃもんつけたり)、
最近子どもへの怒り方も気になり、「そんな急に怒らなくてもいいじゃん‼︎ちゃんと言えばわかるよ！」と私も強めに怒ってしまい、そこからかなり険悪ムードです。
数ヶ月に1度、このような些細なことが原因でお互いヒートアップして口喧嘩してしまうようなことはあり、離婚だ！と言われたことも何度かあります。
ただ今回は1週間前に旦那が家出をしてしまい、途中日曜に子供の運動会で帰ってきたのですが、
また仕事が始まると帰ってこなくなりました。
帰ってきたときには子どもに対しては笑顔で接して、
私とはあいさつや返事はしてくれますがとてもよそよそしく、
「お前とは話したくない、一緒にいたくない、離婚を考えている」と言われてしまいました。
私は旦那のことがムカつくことも多々ありますが、
楽しいこともたくさんあるので、別れたいとは思っていません。
子どもも旦那のことが大好きです。毎日お父さんはー？と言われるのが辛いです。
(それでもママの方がいい～となる時は多いので、俺は必要ないじゃん、とかよく言います。メンタル弱いです。)
LINEでもいつでも帰っておいでねとなるべく優しい声かけをたまにしていますが、既読スルー、電話は着拒されています。
あまりしつこつしても良くないのか、でも無視してほっといても帰ってくる様子でもありません。
子どものためにも離婚はしたくありませんが、
正直日頃の不満も多く、重ねてキツいことを言われたので、
やはり別れた方がいいのだろうか…
でも離婚しないためにはどうしたらいいのかな…私が謝ってこれからもいろいろ我慢するべきなのかな…と悩んでいます。
質問もわかりにくく愚痴のようになってしまいましたが、
どなたか同じような性格の不一致でよく喧嘩してしまう方や、家出をしたことがある旦那さんがいらっしゃれば、どういうふうにされているのか教えて頂きたいです。
ちなみに収入は私の方が多く、金銭的な不安はありません。
実家も近く、頼れる親がいますが、さすがに家出をしていることは話していません。
ほとんど1人でこなしている投稿者さんにとって、投稿者さんの夫は怒りっぽく威圧的な様子もみられることから、離婚してもさほど問題はないように感じてしまいました。しかし、投稿者さんは離婚を考えているといいながらも、子どもから見た夫の姿や、楽しかった思い出などを大切にされています。この状況を脱したいけれど、それが果たして「離婚」なのか悩ましい気持ちが伝わる投稿です。
身勝手な家出中の夫を一刀両断
夫と性格の不一致に悩む投稿者さんにママリユーザーからは、共感と忖度なしのアドバイスが届きました。
運動会は出るのか！とつっこみたくなりました😂
ちょっと都合いいですね
その間あなたのお子さん誰がみてるんだと思いました。
でも、ゆーりっぴさんは
まだ旦那さんのこと好きなのかなと思いましたし、
旦那さんもちょっとかまってちゃんな気がします！
そうやって気を引いて
離婚するすると言いつつ
話し合いもなく逃げているだけなので
頭が冷えるまでほっておきますね😂
それでも離婚なら話し合うし
普通に機嫌なおってたら
普通に接します。
旦那は前の奥さんとは性格の不一致で離婚しました。
何年も我慢しましたがやはり我慢できず‥まだ、子供居なかったので、スムーズに離婚してます。
私も旦那と性格合わないって思うこと多々あります。離婚したくなる時もありますけど、やはり子供が旦那のことが好きなので離婚しません😅
他人同士が一緒になったわけなので、合うとも思ってませんし、、我慢できる所はしよう。いつか糸が切れてもう無理ってなるまでは一緒にいよう。と思ってます😅笑 我慢できるってことはまだ、旦那に気持ちはあるのかな～ト！笑
でも旦那が離婚したいなら、話し合って離婚を進めます。別れたい人と一緒にいても辛いだけ。。でも文面的に、旦那さんは質問者さんの気を引いてるだけなのではないのか🤔とも思ったりします^^;
離婚したいならば、ちゃんと話し合えばいいのに、ラインも無視、電話も拒否する旦那ならばいっとき放置します。
それでも向こうから話を持ちかけるまで待ちます。
そんな自分勝手で幼稚な
何も取り柄ない旦那いらないような🤔
言い方悪いですがなにも旦那さん
役に立ってないですね😂💦
家事育児ゆーりっぴさん
稼ぎも上、、、
なんのため旦那いるのwww
子供の面倒すらみらず
自分勝手に家出とかきもすぎます
カップルじゃあるまいし😂💦
毎日お疲れ様でし🥲❣️
家のことも育児も、仕事もこなしている投稿者さんが、さらに夫の事でも我慢し、これ以上1人で頑張り続けることは心配でなりません。少しでも早く話し合いができることを願っています。
記事作成: ume
（配信元: ママリ）