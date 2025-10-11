2025年秋ドラマで「期待している女性俳優」ランキング！ 2位「天海祐希」を抑えた圧倒的1位は？
10月に入り、各テレビ局で次々と秋ドラマの放送がスタートしています。
そこで、All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回は、各作品に出演している女性俳優に注目しました。
この記事では、「2025年秋ドラマで期待している女性俳優」ランキングの結果をお届けします。
【14位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、『緊急取調室』（テレビ朝日系）で主演を務める天海祐希さんでした。人気ドラマの「第5シーズン」となり、10月16日から放送を開始。12月26日には、シリーズ完結作となる劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開も控えています。
注目度の高い『緊急取調室』は、天海さん演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が主人公。警視庁捜査1課の「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が舞台で、凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマシリーズとして人気です。
第4シーズンで解散したキントリですが、今回の第5シーズンでは2022年の新春ドラマスペシャルに続き待望の再結成。完結へ向かう作品でどんなフィナーレを見せてくれるのか注目です。
回答者からは、「緊迫感のある取調べでブレない強い女性をどのように演じるのか期待できる」（60代男性／埼玉県）、「存在感と引き込み感がすごい。演技も上手だけど華があって見ていて気分が良くなる」（50代女性／愛知県）、「主演として安心感があり、作品を引っ張ってくれるから」（30代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位には、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演する宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が選ばれました。10月21日から放送がスタートする作品で、大泉洋さんが主演、人気作家の野木亜紀子さんが脚本を手掛けるドラマです。
どん底サラリーマンが「ちょっとだけエスパー」になり世界を救う作品で、宮崎さんは「四季（しき）」を担当します。四季は、大泉さん演じる主人公・文太と一緒に暮らすことになるミステリアスな女性。普段はクリーニング店で働き、記憶喪失なのか文太のことを本当の夫だと思い込んでいる設定です。
数多くの名作映画やドラマに出演してきた宮崎さんですが、民放連続ドラマに出演するのは13年ぶり。久しぶりの連続ドラマ出演で、どんな演技を見せてくれるのか楽しみです。
回答者からは、「宮崎あおいが民放ドラマに出るというだけで期待が高まります」（30代女性／埼玉県）、「どの役も上手なので今回の役もどういった風になるのか期待してます」（50代女性／広島県）、「宮粼あおいは最近メディア露出が少なかったので、久々に地上波で見られるのが楽しみです」（20代女性／北海道）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
