¹¥¤¤Ê¡ÖÎòÂåÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹â¶¶ÂçÊå¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î11¡Á12Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÎòÂåÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤Ï½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï°ìÅÙ¸½Ìò¤òÂà¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÉüµ¢¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤ÆÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ðÁÃµ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤À³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»Á´ÂÎ¤Î¹½À®¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎºÙ¤«¤µ¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÉ½¸½ÎÏ¤¬°µÅÝÅª¤Ç¡¢²»³Ú¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÆüËÜÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î1¿Í¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ¤ÈÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£¼«¤é¤¬½Ð±é¡¢±é½Ð¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Ã±ÆÈ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ø¥×¥í¥í¡¼¥°¡Ù¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö4²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÄ©Àï¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿Í¦µ¤¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¥¤¤ÊÎòÂåÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö2014Ç¯¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î»þ¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤ó¤ÊÅ·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
