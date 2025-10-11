世界中で大人気となっている「ラブブ」。海外セレブや若い世代の間では、このラブブのチャームをバッグにつけるのがトレンドです。※画像出典：WEAR

写真拡大 (全5枚)

海外セレブにも人気の「ラブブ」をバッグチャームにしたコーデ4選

今年、世界中で「ラブブ（LABUBU）」が大人気です。「ラブブ」は、うさぎのように長い耳とギザギザの歯が特徴的なキャラクター。この小さなぬいぐるみのような、立体的なラブブのチャームをバッグにつける着こなしが、海外セレブをはじめ若い世代を中心にトレンドになっています。

今回は、大人世代も取り入れられそうな、おすすめのコーディネートをご紹介します。

1. オールブラックコーデに合わせて差し色がわりに


写真の着こなしは、黒いロングワンピースに、同じ黒のミニマルなスクエアバッグを合わせたオールブラックのコーディネート

装飾のないシンプルなバッグにつけるからこそ、ピンクのラブブが差し色になって、キュートなアクセントになっています。ワントーンコーデ派の人にもいちおしです。

2. カジュアルなデニムコーデにも相性抜群


写真は、ウエストが程よくシェイプして、裾に向かって広がるフレアラインの白ニットに、淡いブルーのデニムを合わせたカジュアルコーデ。ボリュームソールの黒スニーカーも今っぽく、キャップとバッグを深い赤でそろえて、小物で秋らしさを感じさせています。

バッグにはブラウンのラブブと一緒に、ハローキティのチャームもプラスして、複数のチャームをじゃらじゃらとつけるのもトレンドになっています。楽しいムードに仕上がり、個性も出せるため、イベントテーマパークへのお出かけにもぴったりです。

3. ライトブルー＆ブラウンの「今っぽ配色」を取り入れて


写真は、アディダスのジャージと、シャカシャカとした軽やかな素材のパラシュートパンツを合わせたスポーツミックスコーデ。ライトブルーとブラウンの配色は、今年のトレンドでもあるので、着こなしに今っぽさもプラスしてくれます。

ライトグレーのラブブは、黒の大きなトートバッグにつけることで、さらに存在感が引き立ちます。

4. バニティバッグに合わせて「大人かわいいコーデ」に


写真のパフスリーブのブラックワンピースは、丸みのある袖が肩まわりや二の腕をカバーしてくれて、ふんわり広がるAラインシルエットが女性らしい一枚。

これからの時期なら、ざっくりとしたニットカーディガンやゆったりとしたテーラードジャケットを羽織って、大人にフィットする秋コーデにまとめてもいいですね。

スクエア形のバニティバッグに、目をひくグリーンのラブブをつけて、大人かわいいコーディネートに仕上げています。

ぜひ、コーディネートの参考にしてみてください。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)