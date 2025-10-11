¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×Éã¤ÏÄ¶ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¡¢Êì¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥Èà¿Æ»Ò¶¦±éá²Ì¤¿¤·¤¿Ä«¥É¥é½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×
º½ÉÍ¤Î¾å¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë»Ñ
¡¡Éã¤ÏÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤ÇÊì¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ä¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤¿31ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢NHK¤ÎÌ¾Êª¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤Î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²ó¡ÖFile.02 ËÌÄ«Á¯ ÙÇÃ×»ö·ï¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ïºæ¾®½Õ¡£
¡¡ºæ¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ½Ó²ð¤¬±é¤¸¤ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦±üÅÚÍ´ÌÚ»Ò¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢º½ÉÍ¤Î¾å¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÊý¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾®½Õ¤Ï24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¿·³ãÃÏ²ÈºÛ»°¾ò»ÙÉô¤Î½îÌ³²Ý¿¦°÷¡¢¾®ÌîÃÒ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£¾®½Õ¤ÎÉã¤ÏºæÀµ¾Ï(79)¤ÇÊì¤Ï²¬ÅÄÈþÎ¤(64)¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¾®½Õ¤ÈÀµ¾Ï¤Ï¿Æ»Ò¶¦±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£