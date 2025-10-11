B2Ê¡²¬¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç²ù¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤±¡¡ÌÜÉ¸¤ËÇ÷¤ë3876¿Í¤¬ÂçÀ¼±ç¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÀÄÌÚÎ¶»Ë¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Ï11Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç6»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÏÊ¡Åç¤Ë72¡½78¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥×¥íNBA¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î24ÆÀÅÀ¤È³èÌö¡£Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î¿ë¹ÔÎÏ¤Ëº¹¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤Ï3876¿Í¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë4Àé¿Í¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤ò´Þ¤à9ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¿·²ÃÆþ¤ÎÀÄÌÚÎ¶»Ë¤Ï¡ÖËþ°÷¶á¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼¡¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë