「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートで同３位のＳＡＧＡ久光に完勝した。

強豪同士の好カードだったが、内容は完敗。２０２１年東京五輪で日本代表の正セッターを務め、海外でのプレーを経てＳＡＧＡ久光に新加入したセッター籾井あきは「緊張があってスタートから押される場面が多くて、リズムをつくれなかった。明日は最初の８点までで自分たちのバレーをできる空気感をつくりたい」と次戦に目を向けた。

先発したがセットを連取され、第３セットは栄絵里香に交代された。東京五輪監督で、１６−１７シーズン以来に指揮を執る中田久美監督からは「オフェンスの決定力が低い。籾井の足があまり動いておらず、スパイカーが打ち切れない悪循環があった」と指摘された。

日本代表選手とはチーム合流後から練習を重ねた。他メンバーとも練習期間は十分とは言えないようだ。籾井は「そうですね…マッチはまだしていないです。マッチはできていないのが、率直な答えです」と準備面の不安を口にした。ただ、中田監督からは苦言とともに「試合勘は試合で戻してくものなので、これからも積極的に使いたい」と奮起を求められた。

リーグ戦は始まったばかり。挽回のチャンスは残されている。籾井は「課題をまだ強くなれるとプラスに捉えて、選手と合わせられるようにしたい」と前を向いた。