¶â»Ò·ÃÈþ»á¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡ÉÇëÀ¸ÅÄ»áµ¯ÍÑ¤òÌäÂê»ë¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ëµ¿Ìä¡ÖÁªµó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡£È¬²¦»Ò»ÔÌ±¤ÎÌ±°Õ¤òÌµ»ë¡©¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È10Æü¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©´Ø·¸²ò¾Ã¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¿Í»ö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÂ¦¤«¤é´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®µ¬À©°Æ¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤òÄ¾¤Á¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦Ç÷¤é¤ì¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÅÞÆâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤ÆÍè½µ¤ÎºÆ²ñÃÌ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¬·èÎö¡£¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¡ÖÁªµó¸å¤Î¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¤Þ¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»áµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁªµó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¤Ä¤Î¤ß¤½¤®¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÈ¬²¦»Ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ±°Õ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¦¤Î¤â¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤ÈÀ¯ºöÅª¤Ë·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»þ¤â¡Ä¹â»Ô¤µ¤ó¶á¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡£¤»¤á¤Æ·ûË¡²þÀµ¤È¤«À¯ºö¶¨µÄ¤ÇÊªÊÌ¤ì¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤·¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢·ëÏÀ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¹â»Ô»á¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£