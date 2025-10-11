西山朋佳白玲（31）に福間香奈女流6冠（34）が挑む第5期白玲戦7番勝負第5局は11日、札幌市で指され、西山が127手で勝利した。持ち時間4時間のチェスクロック式対局は終盤、両者が1分将棋に突入する熱戦。西山が4期目の獲得へ3勝2敗で王手をかけた。

戦型は先手・西山の相振り飛車。初手で三間飛車を示した西山に対して福間は2手目、5筋の歩を突いてゴキゲン中飛車。59手目、王手銀取りで飛車を打った西山に福間が驚きの勝負手を放つ。

手駒に角2枚に金、歩2枚がある駒台から、王手をさえぎる角の犠打。当時、福間は金桂交換の駒得だったとはいえ、大駒をタダで差し出され、西山は終局後「打たれる可能性はあるかなと。ただ、打たれると想像以上に厚みがあって」。駒損の福間から手厚い抵抗に遭い、長い中盤戦を強いられた。それでも97手目、自陣の1筋へ打ちづらい金を打って福間竜を捕獲した後、その飛車を105手目、敵陣へ放って勝利を確信したという。

日本将棋連盟は今年、白玲5期でクイーン白玲を獲得すると棋士（フリークラス）の資格を与えると発表した。現在西山は3期で福間は1期。4期目へ王手をかけた西山が一歩、女性初の栄冠へ前進した。

次局へ「コンディションを整えて挑めたら」と語った西山に対し、福間は「力を出し切れるように頑張りたい」。福間も6日に自身2度目の棋士編入試験受験資格を獲得しただけでなく、今期に史上初の女流7冠がかかる。第6局は18日、金沢市で指される。