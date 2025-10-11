SUPER EIGHT丸山隆平、体調不良の観客にとっさの行動→救護 ファンを気遣う神対応見せる
SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、フェンダーミュージックが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』1日目のステージに登場した。イベント中に体調不良になってしまった観客に丸山がとっさの対応を見せた。
【写真】自前のベースを持ち音楽観を熱弁する丸山隆平
10月11日から13日の3日間にわたり、原宿・表参道エリアの3会場で開催される本イベント。この日丸山が登場した「MEET THE MASTER BUILDERS」では、Fender Custom Shopのマスタービルダーであるデニス・ガルスカに自身のこだわりを熱弁しつつ、細部にわたり理想を詰め込んだ“夢のベース”をオーダーしていく。
そんな中、イベント途中に体調不良を訴える観客に気づいた丸山が「大丈夫、どうした？」と手を挙げて周りにも知らせ、スタッフに救急を促す場面が。スタッフも即座に椅子を用意するなど救護に動いた。「何気に熱気がやばいねんな…」「雨が降っているから湿気もあるんじゃない？」と優しく声をかけつつ、ほかにも体調が悪くなった観客がいないか確認する神対応を見せた。最後には「あまりのベーストークで胸焼けしたとかね（笑）」と笑いに変えてファンを落ち着かせていた。
