Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¡¡º£Ç¯°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿ºå¿ÀÅê¼ê¤È¤Ï¡Ä¡¡¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬11Æü¡¢YouTube¡ÖÂçºåNEWS¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯ºå¿ÀOB¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê70¡Ë¤È½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢º£µ¨¤Îºå¿À¤Ç°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÚÀîÅê¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¾¯¤·Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Á¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Á¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÅê¤²Êý¤òËÜ¿Í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡º£µ¨66»î¹ç¤Ç6¾¡3ÇÔ46¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.87¤È¤¤¤¦È´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢°ìµ¤¤ËÈôÌö¤·¤¿24ºÐº¸ÏÓ¤ËÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£