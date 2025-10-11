全日本プロレス１１日の埼玉・行田大会で世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生（２５）が井上凌（２３）を下し、Ｖ２とした。

試合は序盤からジュニアらしいハイスピードな攻防が繰り広げられた。亮生は井上の新必殺技「苧環（変形フラットライナー）」を食らってしまうも、３カウントは許さない。ハウザーインパクト（フィッシャーマン式スパインボム）で井上をマットに叩きつけると、ムーンサルトを２回発射。とどめのファイヤーバードスプラッシュで３カウントを奪った。

試合後リングに上がってきたのは佐藤光留だった。「今日のニュースはやめたやつとか、戻ってきたやつとかだと思うんだ。俺はそれが我慢できねえんだ。俺も全日本ジュニアなんだよ。これ覆すには自分のプロレスしかないんだよ！ 佐藤光留の挑戦受けてください！！」と熱い思いを亮生にぶつけた。

これを受けた亮生は「こんなに熱い思いを聞いて、断ることはありません」と受諾。その上で「実はこの世界ジュニアのベルトをかけて、戦いたい思い入れのある場所があるんです。そこでだったら光留さんの挑戦を受けて戦いたいです」と条件をつけた。Ｖ３戦の地は一体…。