¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄà³«Ëë£±¹æá·´»ÊÍµÌé¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Ï£´ÈÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´²ó¤Ëà³«Ëë£±¹æá¤È¤Ê¤ë£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿·´»Ê¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦»³²¼¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¡¦´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¸Ì¤òÉÁ¤¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤ì¤¬£±¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÀº¹¤ò£²¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï·´»Ê¤Î£±È¯¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï»×¤ï¤º¡Ê·´»Ê¤¬¡Ë°ì¼þ²ó¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡ÖÌÀÆü¤Ï£´ÈÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÇØÈÖ¹æ£³£°¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Îà¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥³¡¼¥ëá¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¼¡¤«¤éÂçÃÀ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ê¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÊý¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£°¤ÈÎíÉõ¾¡Íø¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÖÃ»´ü·èÀï¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤¬ÀäÂÐ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À·´»Ê¡£Íâ£±£²Æü¤â¼«¿È¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£