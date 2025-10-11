松竹芸能は１１日、お笑いコンビ「セバスチャン」原田公志が膵臓（すいぞう）がんのため休養すると公式サイトで発表した。

「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」とした。現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」は相方の阿部健一のみ出演する。

原田もこの日までに自身のＸを更新。「長野の皆さんご心配おかけして申し訳ないです！出来るだけ早く治して復帰します！あべちゃんをよろしくお願いします！」と気丈に投稿した。

「セバスチャン」は原田と幼なじみの阿部で２００９年に結成。Ｍ―１の最高成績は１５年の準々決勝進出。

報告全文

いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。

セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました。

既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。

※１０／１８（土）はスケジュールの都合で阿部も欠席となります。

コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます。

ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。