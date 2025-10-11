サッカー日本代表はパラグアイ戦から一夜明けた11日、大阪市内から千葉市内に移動し、14日のブラジル戦に向けて調整した。

パラグアイ戦の先発11人は室内で回復に努める中、左足首に不安を抱えて別メニューが続いていたMF久保建英が全体練習に部分合流。強度が上がったメニューには加わらなかったが、元気な様子でランニングやボール回しをこなした。

「やれることはやれている。久々に合流できて良かった」。個別調整では緩急を付けたドリブルからシュート、クロスを繰り返し、早めにピッチを引き上げた。ブラジル戦出場へ「そこを目指してやっているので。プラン通りにはいっている」と意欲を示した。

ブラジルとは自身初対戦。0―1で敗れた前回6月は出番がなかった。日本は過去2分け11敗と勝利を挙げられていないが、「ブラジルみたいな強い国は、日本だけじゃなく他にも勝ってない国がいっぱいあると思う。僕たちは今を生きてるので、過去に足を引っ張られないで、今の一戦一戦に集中していきたいたい」と久保。初の王国撃破へ、急ピッチで調整を進めていく。