【キングオブコント】トム・ブラウン、コントでも狂気放つ 審査員も苦渋の表情
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。9番手で登場したトム・ブラウンは、飼い主と犬という設定で、狂気のネタを披露し、会場の笑いをさらった。SNS上でも「奇才がすぎる（笑）」「審査員の顔（笑）」などの声が寄せられている。
【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。
