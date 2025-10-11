Myuk、アニメ『終末ツーリング』EDテーマ「グライド」を11月CDリリース
Myukの新曲「グライド」が11月26日にCDリリースされることが決定した。今作はアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに起用されており、ジャケットはアニメ描き下ろしのものが使用されている。
楽曲「グライド」は、繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現された。
さらに、初の海外単独公演となる＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞が発表された。中国は上海/北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー＜Message from “Marie”＞を海外公演に向けアップデートした内容となっている。
来年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えているMyuk。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定だ。チケットは先行受付中。
ニューシングル「グライド」
2025年11月26日発売
TVアニメ「終末ツーリング」エンディングテーマ
CD予約：https://myuk.lnk.to/NiClf6
※SHOPは順次追加されます。
【期間生産限定盤】
価格：3,000円 (税込)
CD品番：AICL-4830〜4831
仕様：CD＋BD、EPサイズデジパック仕様
初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入
収録曲
M1. グライド
M2. グライド (Instrumental)
M3. グライド (TV Size)
BD：TVアニメ「終末ツーリング」＃１ノンクレジットエンディングムービー
◾️「グライド」配信
2025年10月5日（日）配信スタート
https://myuk.lnk.to/Glide
TVアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ
◾️TVアニメ『終末ツーリング』
2025年10月4日から、毎週土曜23:30〜放送＆配信開始
◆イントロダクション
誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。
名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、
自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。
オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、
渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！
2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、
異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！
世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！
◆スタッフ
原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）
監督：徳本善信
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作
美術監督：李 凡善 (BON.Corp)
色彩設計：田中直人、岡崎順子
プロップ設定：北原大地
撮影監督：廣岡 岳
3DCG監督：濱村敏郎
2Dグラフィック：ワツジサトシ
編集：坪根健太郎
音響監督：明田川 仁
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：Nexus
オープニングテーマ「Touring」Conton Candy
エンディングテーマ「グライド」Myuk
◆キャスト
ヨーコ：稲垣好
アイリ：富田美憂
公式サイト：https://shumatsu-touring.jp
公式X：@shmts_touring ( https://x.com/shmts_touring )
推奨ハッシュタグ #終末ツーリング
ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会
■＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞
2025年12月5日(Fri)@上海
2025年12月7日(Sun)@北京
◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞
▼愛知
2026年3月21日（土）DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
▼大阪
2026年3月22日（日）なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
▼東京
2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット先行情報
オフィシャルHP先行 ※抽選受付
受付期間：2025年10月4日(土)12:00〜10月19日(日)23:59
受付URL：https://l-tike.com/myuk/
