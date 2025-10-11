Myukの新曲「グライド」が11月26日にCDリリースされることが決定した。今作はアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに起用されており、ジャケットはアニメ描き下ろしのものが使用されている。

楽曲「グライド」は、繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現された。

さらに、初の海外単独公演となる＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞が発表された。中国は上海/北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー＜Message from “Marie”＞を海外公演に向けアップデートした内容となっている。

来年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えているMyuk。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定だ。チケットは先行受付中。

ニューシングル「グライド」

2025年11月26日発売

TVアニメ「終末ツーリング」エンディングテーマ

CD予約：https://myuk.lnk.to/NiClf6

※SHOPは順次追加されます。 【期間生産限定盤】

価格：3,000円 (税込)

CD品番：AICL-4830〜4831

仕様：CD＋BD、EPサイズデジパック仕様

初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入 収録曲

M1. グライド

M2. グライド (Instrumental)

M3. グライド (TV Size)

BD：TVアニメ「終末ツーリング」＃１ノンクレジットエンディングムービー ◾️「グライド」配信

2025年10月5日（日）配信スタート

https://myuk.lnk.to/Glide

TVアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ

◾️TVアニメ『終末ツーリング』

2025年10月4日から、毎週土曜23:30〜放送＆配信開始 ⓒ2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会 ◆イントロダクション

誰もいない終末世界を旅する少女、ヨーコとアイリ。

名所の風景ふたりじめで写真を撮ったり、

自然いっぱいな街中でキャンプをしたり。

オフロードバイク・セローにタンデムで走る２人の旅は、

渋滞もなければ信号にも止められない、いまだかつてない自由なツーリング旅！

2人の少女と1台のセローが滅んだ日本を駆け回る、

異色のツーリングコミックがテレビアニメ化！

世界も終わったし、バイクに乗って旅に出よう！ ◆スタッフ

原作：さいとー栄（「電撃マオウ」連載／KADOKAWA刊）

監督：徳本善信

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：明珍宇作

美術監督：李 凡善 (BON.Corp)

色彩設計：田中直人、岡崎順子

プロップ設定：北原大地

撮影監督：廣岡 岳

3DCG監督：濱村敏郎

2Dグラフィック：ワツジサトシ

編集：坪根健太郎

音響監督：明田川 仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：Nexus オープニングテーマ「Touring」Conton Candy

エンディングテーマ「グライド」Myuk ◆キャスト

ヨーコ：稲垣好

アイリ：富田美憂 公式サイト：https://shumatsu-touring.jp

公式X：@shmts_touring ( https://x.com/shmts_touring )

推奨ハッシュタグ #終末ツーリング

■＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞ 2025年12月5日(Fri)@上海

2025年12月7日(Sun)@北京

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット先行情報

オフィシャルHP先行 ※抽選受付

受付期間：2025年10月4日(土)12:00〜10月19日(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/myuk/