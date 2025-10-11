Chevon、対バンツアーにむけて制作した新曲「FLASH BACK!!!!!!!!」MV公開
CChevonが、最新デジタルシングル「FLASH BACK!!!!!!!!」のミュージックビデオをプレミア公開した。
今作は先日10月7日にZepp Sapporoにて初日を迎えた＜よしなに~全国編~＞の公演内で初披露され、その後10月8日0時に配信リリースされたもの。
楽曲は先月17日にリリースされた「るてん」に続き、Chevonが対バンツアー＜よしなに~全国編~＞に向けて3人で制作した楽曲で、タイトルの通りテーマは｢フラッシュバック｣。過去の強いトラウマ･消したくて蓋をしていた記憶が、ふとしたはずみで呼び起こされるまさにその瞬間を力強いロックサウンドで表現している。Chevon第二章を支えてくれるライブ曲といえるであろう作品だ。
今年5月〜6月にかけて＜2nd Zepp ONE MAN TOUR LIVE『DUA･RHYTHM』＞を周り、先日Zepp Hanedaにて開催されたファイナル公演にて、今月10月7日から主催イベント＜よしなに＞の全国編となるツアーを開催中のChevon。＜よしなに＞は2022年1月に札幌PLANTにてChevon初ライブとして開催した対バンを迎える自主企画名で、以降2024年6月には札幌PENNY LANE24にて、2025年1月には大阪GORILLA HALLにて開催されている。
現在開催中の＜よしなに~全国編~＞は、各地ゲストにUNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endを迎えた2マンツアーとなっており、ファイナル公演はZepp Hanedaでのワンマン公演となっている。
■「FLASH BACK!!!!!!!!」
2025年10月8日配信リリース
https://Chevon.lnk.to/FLASHBACK
◾️「るてん」
2025年9月17日配信リリース
https://Chevon.lnk.to/Ruten
◾️＜Chevon pre. よしなに 〜全国編〜＞
2025年
10月7日（火）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
w/ UNISON SQUARE GARDEN
OPEN 18:00/START 19:00
10月19日（日）仙台GIGS ※SOLD OUT
w/ フレデリック
OPEN 17:30/START 18:30
11月3日（月）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
w/ THE ORAL CIGARETTES
OPEN 17:30/START 18:30
11月6日（木）Zepp Fukuoka
w/ 須田景凪
OPEN 18:00/START 19:00
11月11日（火）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
w/ indigo la End
OPEN 18:00/START 19:00
11月15日（土）Zepp Haneda【ワンマン公演】 ※SOLD OUT
OPEN 17:30/START 18:30
前売 \6,500
一般発売：https://l-tike.com/chevon