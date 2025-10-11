コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025」が11日、TBS「お笑いの日2025」内で生放送され、9年ぶりに進出したしずるは、ファーストステージで敗退した。

敵の組に殴り込みをかける組員の物語を、B’zの「LOVE PHANTOM」のメロディーに合わせた、ほぼ無声の会話劇に仕上げた。型にはまらない意欲作だったが、審査員の特典は88点から96点と幅広く、賛否が分かれる結果にになった。合計457点で上位3組に入ることはできず、敗退が決まると、池田一真（41）は「絶対違う。うそだよ。何で？」と目を疑った。

審査員の「シソンヌ」じろうは、2人を「ハイセンスなネタで引っ張ってきた」と評しつつ、「ウケてなかったんですよ」とぶっちゃけ、笑いを誘った。

コントを主戦場にするコンビだけに、大会には第1回から皆勤賞で参加している。決勝は今回が5度目だが、実に9年ぶりの大舞台。大会史上最長ブランクを乗り越えての頂点なるかが注目されていた。

池田は開幕前から“予告V”を宣言。Xのプロフィルを「キングオブコント2025王者」と変更した。「明日のキングオブコントは当たり前の事が当たり前に起きる何の波乱もねぇ過去一つまんねぇ大会になる。見る必要ねぇよ。酒飲んでケツ毛抜いてろ」と強気にアピール。しかし、宣言通りとはいかず、涙をのんだ。