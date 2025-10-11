今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/6～10/10 発表分)
10月6日～10日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7018> 内海造 東Ｓ 26/ 3 600 2450 308.3 10/10
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ 25/ 8 28 92 228.6 10/8
<5243> ノート 東Ｇ 25/11 80 210 162.5 10/7
<9720> グランド 東Ｓ 25/11 73 190 160.3 10/7
<9253> スローガン 東Ｇ 26/ 2 146 205 40.4 10/7
<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1500 2100 40.0 10/10
<6814> 古野電 東Ｐ 26/ 2 12500 17500 40.0 10/10
<228A> オプロ 東Ｇ 25/11 214 292 36.4 10/9
<3294> イーグランド 東Ｓ 26/ 3 1950 2604 33.5 10/10
<8247> 大和デ 東Ｓ 26/ 2 150 200 33.3 10/7
<4317> レイ 東Ｓ 26/ 2 1000 1300 30.0 10/9
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ 26/ 2 9600 12100 26.0 10/9
<8200> リンガハット 東Ｐ 26/ 2 1600 1994 24.6 10/10
<6574> コンヴァノ 東Ｇ 26/ 3 5335 6535 22.5 10/10
<2918> わらべ日洋 東Ｐ 26/ 2 5900 7200 22.0 10/7
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 26/ 2 32800 37300 13.7 10/10
<8976> 大和オフィス 東Ｒ 25/11 6537 7385 13.0 10/10
<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ 26/ 2 8000 8700 8.8 10/9
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ 26/ 2 4100 4400 7.3 10/9
<7818> トランザク 東Ｐ 25/ 8 5959 6011 0.9 10/8
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
