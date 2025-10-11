　10月6日～10日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　600　　 2450　 308.3　 10/10
<4412> サイエンスＡ　東Ｇ　 25/ 8　　　 28　　　 92　 228.6　 10/8
<5243> ノート　　　　東Ｇ　 25/11　　　 80　　　210　 162.5　 10/7
<9720> グランド　　　東Ｓ　 25/11　　　 73　　　190　 160.3　 10/7
<9253> スローガン　　東Ｇ　 26/ 2　　　146　　　205　　40.4　 10/7

<3392> デリカフＨＤ　東Ｓ　 26/ 3　　 1500　　 2100　　40.0　 10/10
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　 26/ 2　　12500　　17500　　40.0　 10/10
<228A> オプロ　　　　東Ｇ　 25/11　　　214　　　292　　36.4　 10/9
<3294> イーグランド　東Ｓ　 26/ 3　　 1950　　 2604　　33.5　 10/10
<8247> 大和デ　　　　東Ｓ　 26/ 2　　　150　　　200　　33.3　 10/7

<4317> レイ　　　　　東Ｓ　 26/ 2　　 1000　　 1300　　30.0　 10/9
<9716> 乃村工芸社　　東Ｐ　 26/ 2　　 9600　　12100　　26.0　 10/9
<8200> リンガハット　東Ｐ　 26/ 2　　 1600　　 1994　　24.6　 10/10
<6574> コンヴァノ　　東Ｇ　 26/ 3　　 5335　　 6535　　22.5　 10/10
<2918> わらべ日洋　　東Ｐ　 26/ 2　　 5900　　 7200　　22.0　 10/7

<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　 26/ 2　　32800　　37300　　13.7　 10/10
<8976> 大和オフィス　東Ｒ　 25/11　　 6537　　 7385　　13.0　 10/10
<9861> 吉野家ＨＤ　　東Ｐ　 26/ 2　　 8000　　 8700　　 8.8　 10/9
<8203> ＭｒＭａｘ　　東Ｐ　 26/ 2　　 4100　　 4400　　 7.3　 10/9
<7818> トランザク　　東Ｐ　 25/ 8　　 5959　　 6011　　 0.9　 10/8

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース