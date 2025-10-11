ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¡¡Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¡È1¸Ä¡É¤À¤±¤è¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç!?¡¡¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¿¤é·ù¤è¡×
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îºå¿ÀCSÄ¾Á°À¸ÊüÁ÷¡Ö²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡ßÀÖÀ±·û¹¡¡ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óSP¡×¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÄìÎÏ¤³¤½ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²òÀâ¼Ô»þÂå¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÊÑ³×¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö2°Ì¤â3°Ì¤â»æ°ì½Å¤è¡£¤À¤«¤é²òÀâ¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤Ã¤Æ»Íµå1¸Ä¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ»þÂå¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï»Íµå¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¡¢µåÃÄ¤Ë¤ÏÇ¯Êð¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉ¾²ÁÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö²þ³×¡×¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð»Íµå1¸Ä¡£1µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»Íµå¡£¤½¤³¤Ê¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Îºå¿À¤Ç¤â»Íµå¿ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¿¤é»Íµå¤Ï·ù¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£¡ÈÁ°¤ËÂÇ¤¿¤»¤è¡É¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£Êâ¤¤¤Æ°ìÎÝ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¡¢»Íµå¤¬Í¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£