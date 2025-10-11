【ワシントン＝田中宏幸、北京＝照沼亮介】米国のトランプ大統領は１０日、自身のＳＮＳで１１月１日から中国に対し１００％の追加関税を課すと表明した。

中国によるレアアース（希土類）関連の輸出規制への対抗措置としている。今月末にも予定される中国の習近平（シージンピン）国家主席との対面会談を中止する可能性も示唆し米中の緊張は再び高まっている。

トランプ氏は対中追加関税を巡る一連の投稿で、「中国が貿易面で極めて攻撃的な姿勢を示した」「他国との取引における道義的な恥辱だ」と非難。中国側の対応次第では、発動の前倒しや米ボーイング製の航空機部品の対中輸出規制を検討していることも明かした。

これに先立つ９日、中国商務省はレアアースに関連する輸出規制を一段と強化すると表明。採掘、精錬に関連する技術や、５種類のレアアースやリチウムイオン電池などを対象に加えた。

トランプ氏はこうした中国側の措置に強い不満を募らせている。１０月末から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせた習氏との会談も、「実施する理由がなくなった」と書き込んだ。その後、記者団に「キャンセルはしていないが、会談が行われるかどうかはわからない。現地には行くつもりだ」と軌道修正した。

米中は４月以降、一時、１００％超の関税をかけ合うなど貿易摩擦が激化した。その後、追加関税を９１％分撤廃し、さらに２４％分の適用を停止することを決定。双方は停止期間をともに延長して「一時休戦」となってきたが、１１月１０日が新たな停止期限となる。中国共産党機関紙傘下「環球時報」の胡錫進（フーシンジン）前編集長は１１日、ＳＮＳに「中国への先端半導体の封鎖を絶えず強化している米国政府に文句を言う資格はない」と投稿した。