サッカー日本代表は１１日、国際親善試合ブラジル戦（１４日・味スタ）に向け千葉市内で練習を行った。２―２で引き分けたパラグアイ戦から一夜明け、出場機会のなかったＤＦ安藤智哉（福岡）は雨の中、ミニゲームなど強度の高い練習で調整した。

７月のＥ―１選手権で代表を経験したセンターバックは、海外組が合流しての活動で約１週間がたち「あっという間に時間が過ぎている。明日を含めあと３日間、より良いコミュニケーションを取りながらいい活動にしたい」と充実感をにじませた。

チームが引き分けに終わったパラグアイ戦の印象を「南米ならではというか、すごく個の能力が高い選手が多かった。球際のバトルだったり、あれが南米のレベルなんだなというのはピッチ外からも感じた」と振り返った。３日後のブラジル戦に向けては「まずは残り、この２日のトレーニングでしっかりアピールして、強度の高いトレーニングの中で自分のプレーを出しつつ、その先にブラジル戦があると思う。ピッチに立てるように一日一日やっていきたい」と力を込めた。

ブラジルは前日に韓国を相手に５―０で大勝した。現時点で、試合映像はハイライトでのチェックにとどまるという。「個の能力で高い選手がいるが絶対に隙はあると思うので、その隙を逃さずにやっていきたい」と安藤。「１対１の局面では負けちゃいけない。逆に２対１（の状況）をつくりにいったりとか、日本人らしく賢く守りたい。自分がどこまで通用するのか、それはブラジル戦だけではなく、海外組を含めたフル代表のトレーニングでもそうだと思う。一日一日が本当に刺激的です」と話した。