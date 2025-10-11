「ママ友に大人気」「寒くなるまで履き倒す！」【しまむら】即買い推奨！「ファーサンダル」

ちょっとしたお出かけに使うシューズも、おしゃれにこだわりたい！ 気軽に履けてコーデのアクセントになるおしゃれなサンダルがあると、デイリーコーデがグッとあか抜けるかも。今回ご紹介する【しまむら】のフェイクファーサンダルは、ふわふわボリューミーでコーデを格上げできそう。ブーツに切り替える前の今の時期にぴったりです。しまパトで見つけたら、即カゴINがおすすめ。

秋の足元をアップデートするサンダル

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

おしゃれママの@miu___wearさんが「ママ友に大人気のサンダル」「これから寒くなるまで履き倒します！！」と紹介する、フェイクファー素材が魅力のサンダル。素足でも靴下合わせでもかわいく決まりそうです。ふんわりとした素材感と厚底で存在感があり、シンプルコーデのアクセントになってくれます。

大人カジュアルのおしゃれ度を格上げ

落ち着いたカラーとシンプルなデザインで甘すぎず、大人っぽく取り入れやすいフェイクファーサンダル。ロングスカートと合わせれば女性らしく、デニムスタイルに合わせれば抜け感のあるリラックスコーデを楽しめそう。秋が深まるまで長く履けるので、気になる人は早めのゲットがおすすめです。

Writer：licca.M