10月10日、川栄李奈がInstagramを更新した。

【写真】子役・池村碧彩との“ギャル親子”風SHOTも公開

同日より放送開始のTBS系ドラマ『フェイクマミー』の番組宣伝のため、ダブル主演の波瑠と共に、朝からさまざまな同局の番組に出演した川栄。

この流れで、自身のInstagramアカウントでもドラマの放送開始を告知すると、「大切な子供のために正反対の2人が結ぶニセママ契約とは」「お仕事や子育てに悩む方の背中を押してくれるような作品になっていると思います」とコメント。

そして、「波瑠さんとあおちゃんと」と綴り、自身が演じる日高茉海恵の娘・いろは役の池村碧彩、いろはのために“母親なりすまし”を行うことになる花村薫役の波瑠とぎゅっと寄り添った、仲睦まじいドラマオフショットを公開した。

川栄は、2010年にAKB48第11期研究生オーディションを経てデビュー。現在は女優としてさまざまな作品で存在感を発揮しており、『フェイクマミー』では、元ヤンキーでベンチャー企業の社長でありつつも、非公表の娘をひとりで育てるシングルマザーといった役どころを演じる。

なお、川栄は10月8日の投稿では、「派手な親子」「さ、あげてこ〜」などと綴り、別のオフショットも公開していた。

画像出典：川栄李奈オフィシャルInstagramより