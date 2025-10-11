パパさんが２ヶ月ぶりに出張から帰ってくるので、道端で待っていた大型犬2匹。パパさんに気づいた瞬間に、喜びが爆発して…？想像を超える熱烈歓迎が話題になり、投稿には「可愛すぎる」「激しいねｗ」「感動の再会」といった声が寄せられています。

パパさんと２ヶ月ぶりに再会したら…

Instagramアカウント「neishanpurumi」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー×プードルのMIX犬「プルミ」ちゃん＆バーニーズマウンテンドッグ×プードルのMIX犬「バニー」ちゃんが、出張に行っていたパパさんと2ヶ月ぶりに再会した時の様子です。

パパさんが帰って来る日、プルミちゃんとバニーちゃんはお出迎えしようと道端で待機していました。2匹を見つけたパパさんが、後ろからこっそり近づいていくと…。

2匹はすぐにパパさんの気配を察知し、バッと振り向いたそう。その反応の速さから、パパさんの帰りをどれほど待ちわびていたかが伝わってきます。

大型犬2匹の熱烈歓迎が激しすぎる！

そしてパパさんがそばにやってくると、プルミちゃんとバニーちゃんは喜びを爆発させ、何度も飛びついて熱烈歓迎したとか。

全力で「おかえりなさい」を伝える姿に愛を感じますが、歓迎の仕方が激しすぎてまるでパパさんが襲われているかのよう！たまたま交番の前にいたこともあって、「お巡りさん出てこないかな？」と心配になってしまうママさんなのでした（笑）。

まだまだ大はしゃぎ！

「通報されちゃうから落ち着いて…」と切に願いながら、パパさんにリードを渡すママさん。しかしプルミちゃんとバニーちゃんの興奮はおさまらず、その後もパパさんの周りで大暴れし続けたそうです。

ぴょんぴょんと動き回るうちにリードが絡まりまくり、パパさんは解くのに一苦労。またはしゃぎすぎたバニーちゃんが、プルミちゃんの背中に乗っかってしまう場面も。

カオスな光景には思わず笑ってしまいますが、これほど再会を喜んでもらえるのは幸せなことですよね。きっとパパさんも嬉しくて、出張の疲れが一瞬で吹き飛んでしまったことでしょう！

この投稿には「嬉しさ大爆発だね」「可愛すぎて何度も見返しちゃいました」「パパさん、幸せ者ですね」といったコメントが寄せられています。

プルミちゃん＆バニーちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「neishanpurumi」をチェックしてくださいね。

