「社内預金と退職金3500万円を運用し9000万円になった」65歳男性が感じる老後に必要な額
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（60歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：1400万円
現在の現預金：200万円、リスク資産：9000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金504カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：15万6000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金3万5000円
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：なし
支出：36万円（娯楽費なども含む）
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「老齢年金と企業年金で月々の（基本的な）生活費はほぼ賄える。たまの海外旅行やリフォーム代などは、その都度、持ち株を処分して対応できている」と語っています。
「60歳定年時の年収は税込みで1400万円ほどだった。うち月10万円を社内預金」に入れて備えており、退職後「社内預金と退職金合わせて3500万円を投資信託で運用。米国株の上昇で9000万円の評価額に」達し、目標を上回る老後資金が用意できたといいます。
実際に年金生活を迎えた今も、老後資金はやはり「5000万円」程度あればいいと感じているとのこと。
「目標としていた5000万円あれば、年金と合わせて余裕のある生活ができます。それ以上は孫や子どもたちに残してあげたい」とあります。
「年金のみだと余裕のある生活はできません。私の場合はリスク資産に余裕があるので、金銭的には気にせず楽しむことができています」と語ります。
そのため、老後資金に不安を抱えている現役世代には、「NISAを活用して、米国株の投資信託がベスト。若い時から毎月積み立てていけば、定年後には十分な資産が残ります」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
