¡Öµã¤±¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤ë¤Ê¡¢Ìô»Ø¤Î»ØÎØ¸÷¤ë¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¡É¡õÌ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇYouTuber¤ÎÎ®Æá¤µ¤ó¤Ï10·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¡×¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ®Æá¤Î¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¡É¡õÌ¼
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ë¤Ê¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ß¤Æ¤ë¤ÈÈè¤ì°ìµ¤¤ËÈô¤ó¤À¡¡Âô»³¾Ð¤Ã¤Æ¤Í¡¼¡¡¤ë¤Ê¤Î¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ë¤Ê¤Î¾Ð´é¤«¤é¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ë¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¹¥¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ä¤âº®¤¶¤ê¤¿¤¤¤ÃÇú¾Ð¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤ë¤Ê¤Î¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡×Î®Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤¿Ì¼¤È¡¢´é¤ò´ó¤»¤ë2¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î®Æá¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ìô»Ø¤Ë¸÷¤ë»ØÎØ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¥ö·îÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×9·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ö2¥ö·îÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ¼½Ð¤·¤Æ¥®¥ã¥Ï¥®¥ã¥Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Î®Æá¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬Ì¼¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢É×¤ÇYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ï¤ó¤¯¤ó¤¬¡¢Ì¼¤ò¸ª¼Ö¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)