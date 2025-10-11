【キングオブコント】しずる、大舞台で“B′z名曲コント”やりきる
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。8番手として登場したしずるは、フジテレビ系バラエティー『千鳥のクセスゴ！ 3時間SP』で大バズりした“B'z名曲コント”をフルバージョンで届けた。
【動画】SNSで話題のネタを少し公開…『クセスゴ！』しずる“B'z名曲コント”
しずるは、曲に合わせてネタを披露する同番組の人気企画「この歌合うな〜」に出演。昨年の『NHK紅白歌合戦』でも披露されたB'zの名曲「LOVE PHANTOM」にあわせたコント「とてつもない情報」で、スタジオを大爆笑させ、SNSでも席巻していた。
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。
【動画】SNSで話題のネタを少し公開…『クセスゴ！』しずる“B'z名曲コント”
しずるは、曲に合わせてネタを披露する同番組の人気企画「この歌合うな〜」に出演。昨年の『NHK紅白歌合戦』でも披露されたB'zの名曲「LOVE PHANTOM」にあわせたコント「とてつもない情報」で、スタジオを大爆笑させ、SNSでも席巻していた。
史上最多エントリー3449組となった今回、ファイナリストには、青色1号、うるとらブギーズ、元祖いちごちゃん、しずる、トム・ブラウン、ファイヤーサンダー、ベルナルド、や団、レインボー、ロングコートダディが選出された。
トム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号が決勝初出場。しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、ロングコートダディは2年連続4回目、うるとらブギーズが4年ぶり4回目、や団が4年連続4回目となる。
MCはダウンタウンの浜田雅功、アシスタントは日比麻音子アナ、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当する。