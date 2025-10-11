¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛHAVOC¤¬À¤³¦¥¿¥Ã¥°½éËÉ±Ò¡¡Ä¬ºê¹ë²ÃÆþ¤ÇÀª¤¤²ÃÂ®¡ÖÃ¯¤¬²¶¤¿¤Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤Îºë¶Ì¡¦¹ÔÅÄÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¡Ê£³£µ¡Ë¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ê£³£±¡Ë¤Î¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£²£¹¡Ë¤È°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤Îà¥À¥Ö¥ë¤æ¤¦¤Þá¥¿¥Ã¥°¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼ÔÁÈ¤Ï¤½¤ÎµðÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÄ©Àï¼ÔÁÈ¤ËÇ÷¤ë¡£¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬Í¥ÇÏ¤È°Âóî¤òÎ¾ÏÆ¤ËÊú¤¨¥Þ¥Ã¥È¤ØÃ¡¤Íî¤È¤¹¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¥º¥¨¥ó¥É¤ò°Âóî¤Ë·è¤á¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¶¥¤¥ª¥ó¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ç°Âóî¤Ø¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¦£²¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£²»î¹ç¤Ë¤¯¤¸°ú¤¤ÇÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ËÌÅÍ·³¤È¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¤Î¹çÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÌÌ¡¹¡£Âç¿¹ËÌÅÍ¤Èæ±Íò¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ï£²¿Í¤Î°®¼ê¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÐÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¬ºê¹ë¤ò´¿·Þ¡£¡Ö°²Ìî¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢Ä¬ºê¡¢Ã¯¤¬²¶¤¿¤Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡££È£Á£Ö£Ï£ÃÀûÉ÷¤¬²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£