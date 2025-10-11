ÂëÀïÎÏ³°¤«¤é1Ç¯¡Ä¸µ½õ¤Ã¿ÍºÊ¤ÎÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¡¡SNS¤ÇÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¡×
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡¡¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡¦¿ÀÆàÀî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼³°Ìî¼ê¤Î¿·ºÊ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌîÖÖº»À¤¡Ê¤Î¤À¤±¡¦¤µ¤è¡Ë¤µ¤ó¤¬10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.271¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2023Ç¯¤Ï57»î¹ç¤È½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÂÇÎ¨.263¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡¢Àô·½ÊåÅê¼ê¤È¤Î1ÂÐ2¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.169¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¡£º£µ¨¤ÏBC¿ÀÆàÀî¤Ç50»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.295¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¡¢OPS1.002¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢º£Ç¯9·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÖÖ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯Âè°ì¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¸å¤í¤«¤éÊú¤´ó¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë