¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÌëÂçºå¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë´ØÅì¤Ø°ÜÆ°¡£Á°Æü¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¼Æâ¤ÇÄ´À°¤·¡¢¥µ¥Ö¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¤é¤ÏÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ìó£²»þ´Ö¤Û¤É±«¤ÎÃæ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï¸åÈ¾£³£³Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿£Í£Æ¤ÎÁêÇÏÍ¦µª¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ø¤Î¾¡¤Á¶Ú¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬£±ÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î±ÇÁü¤Ï¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¤ß³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î£±ÆÀÅÀÌÜ¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿£Æ£×¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¤ë¤Ê¤é·ë¹½¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·Ù²ü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¹¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤è¤ê¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¾ï¤Ë¼ó¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£