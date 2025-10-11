「ボタンを押す刑務官同士の会話は厳禁」「執行日は金曜が多いワケ」死刑に立ち会った刑務官が明かす《現場の裏ルール》

2025年6月27日、座間市のアパートで男女9人を殺害したとして死刑が確定した、白石隆浩死刑囚の刑が執行された。執行は2年11カ月ぶりのことだった。

死刑とは犯した罪を自らの死によって償う刑罰で、刑法11条で刑事施設内において絞首にて執行すると定められている。日本では死刑判決はどう行われ、死刑囚はどんな生活をして、その後どのように刑が執行されるのか。

本記事では、漫画家・一之瀬はちさんが実際に死刑に立ち会った刑務官に取材したマンガ『刑務官が明かす死刑の現場』を取り上げる。

なぜ刑務官同士の会話が禁止されているのか

死刑制度には、一般にはほとんど知られていない「裏ルール」が数多く存在する。実際に執行に立ち会う刑務官たちの証言や現場の実態から、その一端を追ってみたい。

たとえば執行の際、ボタンを操作する刑務官同士は基本的に会話を禁じられている。20年ほど前、秘密裏に打ち合わせをしたと思われる刑務官たちが、揃って執行の合図でボタンを押さなかった事例があった。こうしたケースを防ぐため、執行終了までは互いに言葉を交わさないという暗黙のルールができたのだ。

チャンスは一回きり。死刑は「失敗が絶対に許されない仕事」であり、刑務官にとっても大きな重圧となる。

執行は何曜日が一番多い？

一般的に、死刑執行の呼び出しは平日の朝8時半〜10時前後に行われることが多いが、近年では複数件を同日に執行する場合もあるため、午前と午後に分けて呼び出す事例も出てきているという。

死刑囚にとって朝の点呼は極度の緊張を強いる時間とされるが、午後に出房を言い渡されるケースも少なからずあるため、終日気の抜けない状況になっているそうだ。

また、執行は金曜日に集中する傾向がある。その理由は、法務大臣が執行命令を出すと「5日以内に執行しなければならない」というルールがあるためだ。週明けに大臣の決裁を受ければ、しっかりと準備を行ったうえで、その週の金曜日までに執行を行うことができる。加えて、土日を挟むことでマスコミ対応もやりやすいという現実的な事情もある。

なお、すでに廃止されたルールもある。たとえば、30年以上前には死刑が執行されるたび、執行待ちの死刑囚が拘置所内の仏間に集められ、執行された者の冥福を祈る「集会」があった。

だが「次は自分か」との恐れから精神的に追い詰められる死刑囚が続出したため、この“恐怖の集会”は廃止されていったという。

死刑をめぐる制度や運用は、社会にほとんど知られていない。だがその背後では、刑務官たちが日々の職務と自らの良心の間で葛藤を抱え続けているのだ。

