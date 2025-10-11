「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

日本ハムが完封勝利で先勝。試合後の新庄監督は、継投を託した信頼の「宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチ」の存在を明かした。

エース・伊藤から八回の田中、九回の斎藤へとつながった完封勝利のバトン。その勝利の立役者は意外な人物だった。２週間前に新庄監督から「ＣＳ第１戦頼む」と打診されたのは９００試合登板を誇る現役・宮西だった。

ベンチ裏で戦況を見つめ、継投を直接ベンチに指示。新庄監督は、度肝を抜く一手に「すごいプレッシャーのある場面でも９００登板してきた、その宮西くんがやっぱ選手に近い。気持ちもわかるだろうし、期待を込めてしてもらいました」と説明した。

そこには新庄監督と宮西、また宮西と後輩中継ぎ陣との堅い絆がある。宮西は「褒めるのは選手でしょう」と笑い、言葉を続けた。「本当は選手としてマウンドに立ちたい思いはすごくあるし、だけどそこは結果の世界」と受け止め、「でもそうやってチームに帯同させて、チーム一丸だよっていうことだと思う。そういうふうに自分は捉えている。ボスじゃないと絶対にできない経験だと思うし、１選手がこんな大事な継投を任されるって。だけどやっぱりボスらしいし。抹消中、ボーッとするよりチーム一丸という形でそういう仕事というか、ミッションを与えてくれたっていうボスなりの表現だと思う」と感謝した。

まさにワンチームだ。２点リードで八回に送り出した田中には「２点まで取られていいから」と先輩だからこそかけられる声をかけた。宮西はこの経験に、「自分が投げるよりも緊張するし、自分が投げるよりもデータ見ましたね。どっちかといったら頭使うのでね、糖分ほしいくらい」と笑って振り返った。