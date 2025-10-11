お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演。同賞レースの決勝に初出場した芸人のキャラを“気に入る”場面があった。

浜田が“気に入った”様子を見せたのが6組目に登場した決勝初出場のお笑いコンビ「元祖いちごちゃん」のハイパーペロちゃん。コント披露後、浜田らのもとに来ると、「あざす!」と顔を近づけてあいさつ。

これにスタジオが笑いに包まれ、浜田は思わずハイパーの頬を優しくビンタ。ハイパーはビンタをされるとうれしそうに笑い、「えっ!」と浜田の腕をつかんだ。「何やねん」と浜田が腕を外すも、「うわっ…浜ちゃんだ!」と喜んでいた。

決勝の感想を求められると「いやー…楽しかったです」とコメント。浜田が「あぁ本当」と相づちしたが、微妙な反応に「伝わってます?」と聞いたハイパー。この確認に「何が?」と浜田が返した瞬間、「えっ!?」と間髪入れず返した。

相方・植村侑史が「ちょっと滑舌が…」とフォローし、浜田は「あー…コイツ…あーいいなぁ」と笑った。真っすぐ見る浜田に視線をそらさないハイパー。「あーそう。あーそう」と何かを感じ取ってうなずく浜田に「はい。え、友達になれるってこと?」と握手を求めた。

2人がガッチリと握手すると、浜田は「よーしよし。お前、帰らんと待っとけよ」と伝え、スタジオを爆笑させた。