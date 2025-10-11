テレビ朝日系「騒音上等！！音鳴り部」が１０日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨がＭＣを務めた。

この日は、マルチクリエイター・こっちのけんと、ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ−ｉＣＥをゲストに迎えた。

こっちのけんと、Ｄａ−ｉＣＥは、昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦の共演が話題に。以降は音楽フェスでの再共演も多く、親交が深い。

Ｄａ−ｉＣＥ・花村想太は、こっちのけんとを「去年は年末、ずっともう一緒にいた感じがしますね。もう、メンバーじゃないかな？」と笑顔を見せた。

こっちのけんとは「それはないです」と遠慮しながらも「でも、本当にそれこそフェスだったり。テレビとかじゃないライブとかでも結構ずっと一緒だったので」と信頼を明かした。

菊池は「確かにＴｉｋＴｏｋでも聴かない日なかったな…。２組の」と、Ｄａ−ｉＣＥの大ヒット曲「Ｉ ｗｏｎｄｅｒ」で２組がコラボした映像を頻繁に見ていたと述懐。「必ずスワイプすると『音が止まったー♪』って」と振り返り、笑わせていた。