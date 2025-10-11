KIREILABOの新作レギンス＆タイツ♡やさしい肌ざわりで快適

KIREILABOから、肌にやさしい新作レギンス＆タイツが2025年9月25日より全国発売♡ウエスト部の締めつけ感を軽減したシングルウエルト設計、しっとり柔らかなマイクロファイバー糸、保湿成分入りスキンタッチ加工で快適な着心地を実現。ブラックとピュアベージュの2色展開で、M-L・L-LLサイズから選べ、毎日の重ね着やおうち時間にもぴったりです。

やわらかく包み込むスキンタッチ加工

KIREILABOオリジナルのスキンタッチ加工は、保湿成分を配合した柔軟加工で肌ざわりがとってもやさしい♡ずっと肌に触れてもチクチクせず、パンツの下に重ねても快適です。

タイツもレギンスも65デニール相当で、着ぶくれしにくいのも嬉しいポイントです。

ウエスト部シングルウエルト設計で締めつけ感軽減

独自技術のシングルウエルト設計により、通常2重になるウエスト部を生地1枚で編み上げ、締めつけ感を軽減。ゴワつきもなく、重ね着時もすっきり快適。

長時間の着用でも窮屈さを感じず、ストレスフリーで過ごせます。

マイクロファイバー仕様でしっとり柔らか

タイツ 65デニール

レギンス 10分丈 65デニール

レッグ部には表裏ともにマイクロファイバーを使用。凹凸が少なく、しっとり柔らかい肌ざわりで、パンツの下にはいてももたつかず自然にフィットします。

ブラックとピュアベージュの2色展開で、タイツ（KLW203/990円税込）・レギンス10分丈（KLF203/990円税込）ともにM-L・L-LLサイズを揃えています。

KIREILABOで毎日快適＆やさしい着心地

KIREILABOの新作レギンス（990円税込）とタイツ（990円税込）は、スキンタッチ加工による保湿成分配合、ウエスト部シングルウエルト設計、マイクロファイバー仕様で肌ざわり抜群♡

M-L・L-LLサイズ、ブラックとピュアベージュの2色展開で、日常の重ね着やおうち時間にもぴったり。肌がよろこぶスキンウェア仕様で、毎日快適に過ごせます。