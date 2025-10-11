◆九州地区高校野球福岡大会準決勝 九州国際大付5×―4大牟田（11日、福岡・久留米市野球場）

九州国際大付がサヨナラ勝ちで決勝に進んだ。2022年春以来、7季ぶりの九州大会出場を決めたのは、代打の切り札の一振りだった。

4―4で迎えた9回2死一、二塁。代打の鰐口拓時（2年）が初球を迷いなく叩くと、中堅手の頭を越えるサヨナラ打となった。「前の打者に緩いカーブを投げていたので狙っていました。完璧でした」。ベンチから飛び出した選手たちがヒーローを迎え入れ、背番号15をペチペチ叩いて祝福した。

9回は1死三塁としたところで、大牟田が投手を左腕の小宮魁仁（2年）にスイッチ。「鰐口は左にめっぽう強い。左に交代したら鰐口で行こうと決めていました」。楠城祐介監督がベンチを見回すと、ヘルメットをかぶり気迫をみなぎらせた「準備OK」の鰐口の顔が見えた。「その顔を見たら迷いはなかった」と送り出され、見事に仕事を果たした。

今夏の福岡大会はベンチ外だったが、新チームになりベンチ入りし今大会は2打数2安打。最初の出番となった真颯館との初戦では2死一、二塁で中越えの適時三塁打を放つと相手守備の乱れで自らも生還し、6回コールド勝ちを決めるなど、2打席で3打点をたたき出す勝負強さを発揮している。「練習では一球一球を大切に打つようにしています。甘い球を絶対に逃さないこと」と練習でも代打の意識で打席に立つようにしている。

2023年夏の福岡大会後に就任した楠城監督は、監督として初の九州大会出場。「やっと行けた」と笑みが漏らした。今夏は福岡大会決勝で西日本短大付に1―10と大敗し、圧倒的な打撃力の差を見せつけられた。新チームになって取り組んできた打撃強化が実を結び、今大会は初戦から6試合連続で5得点以上をたたき出している。

1年時から中軸を任されていた牟禮翔（2年）を1番に据え、この日3安打の城野慶太（2年）や1年で中軸を任される岩見輝晟ら好打者がそろう。「練習でバットを振り込んできた。初戦よりさらにパワーアップしています」。楠城監督が自信を見せる打線が、福岡大大濠との強豪対決で2023年夏以来の福岡の頂点を狙う。（前田泰子）