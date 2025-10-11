¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡×¡Ö¤´ËÜ¿Í¡©¡×GACKT¤¬¸µÇÐÍ¥»ÔÄ¹¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×Í½¹ð¤Ë¾×·â¹¤¬¤ë
Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô¤òË¬¤ì¤¿GACKT¤Ë¾×·â
¡¡Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô¤ÎÊ¡ÅÄ·ò¼¡»ÔÄ¹¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGackt¤µ¤ó¤¬Ãæ´Ö»Ô¤Ë¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ²Î¼ê¤ÎGACKT(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Ê¡ÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²¿¤«¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬µ¯¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡×¡ÖGACKT¤µ¤ó¡ª¡©¤´ËÜ¿Í¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª²á¤®¤Þ¤¹¤Ã¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ê¡ÅÄ»ÔÄ¹¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢Ê¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2017Ç¯¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÃæ´Ö»ÔÄ¹Áªµó¤ØÎ©¸õÊä¤·ÅöÁª¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç3´üÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£