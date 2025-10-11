超特急カイ、私服でイベント取材に参加 セルフプロデュースの写真集発売
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイが11日、都内で行われた「超特急カイ写真集『いま』発売記念イベント」に出席した。
【全身カット】お気に入りの私服で登場した超特急・カイ
イベント前の囲み取材には、自身がセルフプロデュースした本作にちなみ、本人スタイリングの私服衣装で登場。「僕がすごく好きな『MIHARA YASUHIRO』というブランドのセットアップです この服、実は全部つながっていて1枚のジャケットなんです。3枚着ていると思っただろみんな！（笑）」と笑いを誘い、「実は、ただ1枚ジャケット羽織っているだけなんです。このレイヤードな感じが、すごく今っぽさもありつつ、僕が中学生の時ぐらいに流行っていたジャケットとパーカー合わせたような雰囲気がすごくかわいいなって。今日かわいい姿を見てほしかったので着てきました。どうだ！（笑）」と元気にポイントを説明した。
本作のタイトル『いま』に込めた思いを問われると、「僕は25歳のタイミングでスタイルブックを出させていただいたんですけど、その際は25年間の人生を総ざらいしたような内容だったんです。今回は30歳という大きな人生の節目になるので、今までの人生をおさらいするというよりは、ただひたすら自分の人生の現在位置や、いま自分が考えていることや感じていることを、写真集という形で残したいなと思いました」と語った。
お気に入りカットに、「足裏のカット」と「8ミリのフィルムビデオで撮ったやつをコマにしたもの」の2枚を挙げ、「ガチ寝起きです（笑）。本当にガチの寝起き姿を、カメラマンさんが僕の部屋で撮影したときの僕と僕の足の裏です。すごくオフ感があって、オフ感というかオフなんですけれども（笑）。すごく好きなカットです」と話した。
写真集を一番最初に渡したのは超特急のメンバーだといい、「ちょうどファンミーティングの日に（写真集を）受け取れたので、そのタイミングでメンバー全員に渡したんですけど、全員その場で読んでくれてました。ファンミーティングの公演が終わったあとに、メンバーに渡したらみんなその場で自分の椅子に座って、じっくり読んでくれてて、すごくうれしかったです。みんなすごく良い反応といったら、自分で言うのもちょっと恥ずかしいですけど、みんな『この写真すごい好き！』とか、『めっちゃいいとこだね！』とか、『この服可かわいい』とか、いろんな反応があってすごくうれしかったです。最後の（メンバー）1人1人と撮った写真とか、直筆のコメントを書いたページとか。メンバーそれぞれすごく良い反応をくれたのでうれしかったです」とメンバーとのほほ笑ましいやりとりを明かした。
また、母からは長文のラインが送られてきたといい、「メンバーと撮っている写真も全部いいし、地元の友人たちと撮っている写真も、『僕（カイ）らしくて良い写真だね』とか反応をもらいました」と話し、「地元の友人たちも、めちゃくちゃ喜んでいました。『（写真集に）載っていいの？』みたいな。すごく喜んでくれていたので。なかなかこういったふうに活動していて、芸能活動をしていない友人が写真集に載ってくれることもないと思うので、すごくうれしかったです。2つ返事ですぐ『いいよ。いつ撮るの？』みたいな感じで、みんなすぐに返事くれました。いまの僕にとって大事な人たちと写真を撮れたので、すごく良かったなと思います」と撮影を振り返った。
最後に「僕、カイがこうして活動を続けていけているのは、本当に皆さんの存在があってのことなので。皆さんがいなかったら、逆に僕がこの世界に存在していないと思います。皆さんが求めてくださるから、僕が活動を続けることができています。僕自身が芸能活動を楽しみたいというのはもちろんですが、それよりもなお、皆さんが僕だったり、超特急のことを求めてくださったり、人生の支えにしてくれている方もたくさんいる中で、そういった方たちのために活動しているというのが一番なので。いま一番伝えたいのは、誇張抜きに『皆さんのおかげで活動できてます』ということが伝えられたらうれしいなと思います」とファンに向けメッセージを送った。
