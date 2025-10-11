ASH×MindaRyn、『ウルトラマンオメガ』後期EDテーマ「共鳴レボリューション」先行配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年7月から好評放送中の特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』。

このたび、ASH(アッシュ)× MindaRyn(マイダリン)が歌う後期EDテーマ「共鳴レボリューション」が、10月11日(土)0:00より各音楽配信サービスにて配信開始となった。

本作のオープニング主題歌「BRIGHT EYES」（ASH）、前期EDテーマ「Missing Link」(MindaRyn feat. ASH)に続き、後期EDテーマでは両者がタッグを組み、後半戦へ突入する物語を盛り上げる。

また、10月22日発売のシングル「共鳴レボリューション」に収録される新曲「アンブレイカブル」は、9月27日(土)放送の第12話にて挿入歌として使用された。疾走感のあるロックサウンドをベースに、ASHとMindaRynの掛け合いや、お互いを支え合うハーモニーが魅力の本楽曲は、ストリングスや曲中に鳴り響く鐘の音がクラシカルな要素を加え、力強さの中に壮大さを感じさせる厚みのあるサウンドに仕上がっている。

さらに11月8日(土)に開催される ASH DA HERO “WORLD TOUR”のツアーファイナルとなるKT Zepp Yokohama公演に、「ウルトラマンオメガ」のゲスト出演が決定！すでに発表されているMindaRynの出演に加え、ウルトラマンオメガがステージに登場するという、夢のようなコラボレーションが実現する。作品と音楽が共鳴し合う、この日だけの特別なステージに期待が高まる。

●リリース情報先行配信「共鳴レボリューション」10月11日配信開始品番：LZC-3243

配信はこちら

http://lnk.to/LZC-3243

特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』後期EDテーマ

「共鳴レボリューション」

ASH×MindaRyn

10月22日発売



品番：LACM-24745

価格：￥2,200（税込）

＜INDEX＞

1.共鳴レボリューション

アーティスト：ASH×MindaRyn

作詞：ASH 作曲：thug./ASH 編曲：thug.

2.アンブレイカブル

アーティスト：ASH feat. MindaRyn

作詞：ASH 作曲：thug./ASH 編曲：thug.

3.BRIGHT EYES

アーティスト：ASH

作詞：松井洋平 作曲：NARASAKI 編曲：西岡和哉

4.Missing Link

アーティスト：MindaRyn feat. ASH

作詞：松井洋平/ASH 作曲：thug. 編曲：thug.

●作品情報

『ウルトラマンオメガ』

日本時間 毎週土曜日 午前9:00〜9:30放送中

国内放送局：テレ東系6局ネット（テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送）

出演：近藤頌利・吉田晴登・工藤綾乃 ほか

ゲスト出演：木之元亮・渡辺裕太・永島聖羅・長田成哉 ほか

声の出演：真木駿一・潘めぐみ

メイン監督：武居正能／シリーズ構成：根元歳三・足木淳一郎

オープニング主題歌：ASH「BRIGHT EYES」／前期エンディングテーマ：「Missing Link」MindaRyn feat. ASH／後期エンディングテーマ「共鳴レボリューション」ASH×MindaRyn

劇中音楽：NARASAKI

製作：円谷プロダクション・テレビ東京・電通

＜アーティストプロフィール＞

ASH(アッシュ)

ASH DA HERO(4人組バンド)のVo。

ROCK , PUNK , HIP HOPをルーツとした楽曲や変幻自在なスタイルが魅力のシンガー。圧倒的なテクニックとフィジカルから生み出される歌声やライブパフォーマンスは唯一無二。そのパワフルな歌声を活かし、TVアニメ『ブルーロック』や新日本プロレスなど幅広いジャンルのタイアップで活躍。TVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌の「Judgement」はYouTubeではMVが500万回以上、ストリーミングでは3,000万回以上再生されており、注目されている。英語を始め他言語での発信に積極的であり、海外のファンも急増。

現在、ワールドツアー『ASH DA HERO “WORLD TOUR”2025』を開催中で、アメリカやブラジル、アラブ首長国連邦、韓国をはじめとした海外公演を盛況のうちに終了。国内ツアーは大阪と愛知で開催され、ツアーファイナル公演は11月8日(土)に神奈川・KTZepp Yokohamaにて予定されている。

MindaRyn(マイダリン)

日本アニメに幼少期から触れ、アニソンを歌うために日本に拠点を移し活動するシンガー。タイ語、日本語、英語を操るトリリンガル。アニソンの英訳詞カバーをカップリング曲として収録するなど、その高い語学力を音楽の面にも活かす。

YouTube登録者数は115万人を超え、海外でのステージの様子や、人気アニソンのカバー、弾き語りにアレンジした自身のタイアップ楽曲の動画などを投稿している。『転生したらスライムだった件』、『ありふれた職業で世界最強』、『ウルトラマンブレーザー』などをはじめとする数々の人気アニメ・特撮の主題歌を担当。

さらに、今年自身初となるワールドツアー『Hello New Friends』を開催。ブラジル、スウェーデン、カナダ、アメリカなど世界各地を巡り、“アニソン伝道師”として活躍の場を増やしている。

©円谷プロ ©ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

