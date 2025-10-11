絶対に負けないで！一緒に闘おう！


見間違いじゃない？ママ友から送られてきた夫の疑惑写真／サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした（1）

同い年の夫・ショウタと長男・レンと暮らすモモコ・29歳。第2子を妊娠中のモモコの元に、ある日ママ友・アヤから連絡が届きます。

キャンプに来ているというアヤからは「モモコの旦那さんが別の女性と一緒にいる」というタレコミが。さらに証拠写真も付いており、そこに写っていたのは紛れもないショウタだったのです。

「優しいショウタがまさか不倫なんて…」と信じがたい事実に愕然としながらも、モモコは話を聞くためアヤの自宅へ向かうことに。アヤは自身も「サレ妻」だったことを告白し、そのつらい経験から、モモコ本人よりも前のめりで不倫の証拠集めに協力を申し出ます。

アヤのアドバイスで、浮気現場を押さえるべく張り込みをすることになったモモコ。するとショウタは衝撃の行動に出て…!?新作電子コミック『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』をお送りします。

※本記事はしろみ著の書籍『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』から一部抜粋・編集しました。

今朝してたネクタイピンがなんでここに…


ううんわざとだよ


ほんと吐き気がする！


また昼間家に帰ってくるかも…


待機する時私の家を使ってもらっていいからさ！


これ旦那のカバンに付けておきな！


すごい初めて本物見た…


ありがとうしばらく借りるね


※許可なく人の位置情報をGPSで追跡する行為はプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。

著＝しろみ／『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』