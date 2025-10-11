3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

10月6日（月）の放送では、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されている9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」のミュージックビデオ（MV）について、メンバー3人が語り合いました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。

「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。


◆豪華キャスト陣とのMV撮影裏話

大森：最新曲「GOOD DAY」のMVは、（「キリングッドエール」の）CMと連動してなのか、なんと綾瀬はるかさん、鈴木亮平さん、浜辺美波さんが出演されたということで！



若井：すごいよ!!

大森：まさか全員が揃うスケジュールがあって、撮り終えることができて！

若井：奇跡です!!

大森：超楽しかったね！

藤澤：ね!!

若井：楽しかった…！

大森：皆さん、MVの現場って……鈴木さんは初めてっておっしゃっていたかな？ だから、皆さんも新鮮というか、楽しまれているのが印象的で、僕らもすごく楽しんでできて。すごい人たちが出ているから、すごいMVってことではなくて、そこに巻き起こっている明るいエネルギー、楽しいエネルギーみたいなものが直に伝わる、偉大なMVだなという風に思います！

大森：まあ、オールグリーンバックなので！

若井：想像を膨らませながら撮影しましたね！

大森：で、衣装もそれぞれ本当に素敵でね。

若井・藤澤：ね！

藤澤：キャッチーな！

大森：マジで素敵！ 世界観もすごくて。ちょっと破格でしたね!!







----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624