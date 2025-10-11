【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権は１０日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖を受け、連邦職員の解雇を始めたと発表した。

対象は財務省や保健福祉省などの職員計４０００人超に上り、さらに増える可能性もある。

ホワイトハウスの行政管理予算局長は１０日、Ｘ（旧ツイッター）に「人員削減が始まった」と投稿した。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に解雇について、「民主党のせいだ」と主張し、対象は「かなり大規模になる」と説明した。近く人数を発表するという。

閉鎖は１０日目となったが、共和、民主両党に歩み寄りの気配はなく、収束のめどは立っていない。数十万人の職員が一時休業しており、民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務は声明で「全て共和党の決定によるものだ」と述べ、政権が意図的に混乱を広げていると批判した。

政権は発足直後から政府の規模縮小を掲げ、大量解雇を進めてきた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「トランプ氏は政府閉鎖を利用し、政府の規模縮小という目標を実行に移そうとしている」との見方を示した。