「厄介なのが財産分与」偽装離婚なら妻に1円も渡さずに離婚できる？


「うちの旦那やんけ…！」後輩が見せてきた「プロポーズをしてくれない彼氏」の写真に絶句！／同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります（1）

27歳の会社員・イチカは1年ちょっと前に学生時代から付き合っていたリュウタと結婚。仕事もプライベートも充実していたはずが…ある日、1つ年下の後輩社員・ナナと夫のリュウタが不倫していたことが発覚！ ナナは彼氏が既婚者であることは分かっているものの、リュウタの妻がイチカであることは知らない様子。

「もうすぐ奥さんと別れて結婚するんで、既婚者の先輩として相談に乗ってくださいよぉ」と、2人の普段のデートの様子から、結婚計画までペラペラ話し始めるナナ。一方のイチカは、怒りを我慢しながらも冷静に不倫の証拠を集め、着々と復讐の準備を進めていくのでした――。

夫と不倫相手に散々コケにされたサレ妻の復讐を描く『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を12連載でお送りします。今回は第10回です。

※本記事はしろみ著の書籍『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』から一部抜粋・編集しました。

ボーナス出ないって言ってたのに…


かなーりお金もらえるみたいで


偽装離婚を持ちかけるんです


パパの会社に出資をお願いしてるんですけど


すっごいむかつきません？


旦那にそんな大金渡せないなぁ


著＝しろみ／『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』