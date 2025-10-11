「 “完売クイーン” と呼ばれるのは、恥ずかしい気持ちでいっぱいですが、正直嬉しいです！」

白百合女子大学出身のグラビアアイドル・新田妃奈が、初グラビアに挑戦したのは今年の4月。6月に2回目の掲載がされた際は、発売記念の本誌お渡し会で、新人とは思えない冊数を見事完売させた。

「最初の撮影は、緊張が隠せなかったと思います。スタッフの皆さんから『徐々にコツをつかんでいけばいいよ』とアドバイスをもらいました。応援してくださるファンの方々のために、もっと知名度を上げていきたいと気持ちばかり焦ってしまいますが、どんどん新しいことにも挑戦していく予定なので、いろんな私を見てもらいたいです」

先日、発売した1st DVDのイベントが秋葉原でおこなわれたが、そちらも完売。 “令和一エロい完売クイーン” への道を爆走中だ。毎号おこなわれる本誌の読者アンケートでも常に上位にランクインし、なんと前回の掲載時は1位に輝いた。

「次は表紙を狙っていて、ゆくゆくは紙の写真集を出すことを目標にしています。10月19日にイベントがあるのでお時間ある方はぜひ会いに来てください！」

にったひな

25歳 1999年11月13日生まれ 東京都 出身 T160・B93（H）W58 H88 白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て今年4月、本誌にてグラビアデビューを果たした。1st DVD『ひな祭り』（竹書房）は現在発売中。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanitta1113）にて

※FLASHデジタル写真集『 “令和一エロい完売クイーン” のすべて』は「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店にて10月21日発売！

※本誌発売記念のお渡し会イベントが10月19日（日）に光文社にて開催。詳細は本人SNSにて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！